Кремль констатирует дефицит инициативы со стороны США в вопросе встречи Путина и Трампа

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль по-прежнему констатирует дефицит конкретики и инициативы со стороны США в вопросе встречи президентов России и США"Пока по-прежнему дефицит конкретики после последнего телефонного разговора Путина и Трампа, где именно речь и заходила о понимании двумя президентами необходимости контакта. По-прежнему ощущается дефицит инициативы со стороны наших американских партнеров", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.