Кремль констатирует дефицит инициативы со стороны США в вопросе встречи Путина и Трампа
14:00 04.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль по-прежнему констатирует дефицит конкретики и инициативы со стороны США в вопросе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Пока по-прежнему дефицит конкретики после последнего телефонного разговора Путина и Трампа, где именно речь и заходила о понимании двумя президентами необходимости контакта. По-прежнему ощущается дефицит инициативы со стороны наших американских партнеров", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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