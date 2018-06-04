0
0
367
Новости

Кремль констатирует дефицит инициативы со стороны США в вопросе встречи Путина и Трампа

Добавить в избранное

14:00 04.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль по-прежнему констатирует дефицит конкретики и инициативы со стороны США в вопросе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Пока по-прежнему дефицит конкретики после последнего телефонного разговора Путина и Трампа, где именно речь и заходила о понимании двумя президентами необходимости контакта. По-прежнему ощущается дефицит инициативы со стороны наших американских партнеров", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:12 04.06.2018
Десятки людей погибли от извержения вулкана в Гватемале
0
114
15:00 04.06.2018
Путин подписал закон о контрсанкциях против США и иных недружественных государств
0
245
14:32 04.06.2018
Если Россия на нас нападет, она может потерять Петербург - экс-президент Эстонии
0
503
14:12 04.06.2018
Затраты британской полиции в связи с инцидентом в Солсбери составили $10 млн
0
347
13:32 04.06.2018
Песков предложил отказаться от гипотетических рассуждений о возвращении РФ в G8
0
500
13:00 04.06.2018
Надвоицкий завод РУСАЛа из-за санкций США вынужден работать на склад
0
519
12:32 04.06.2018
Киев готов обменять 23 осужденных россиян на Сенцова и других граждан Украины
0
586
12:20 04.06.2018
Турецкий экспорт в Россию за год вырос более чем на 60%
0
444
12:05 04.06.2018
Путин и Ким Чен Ын могут встретиться во Владивостоке
0
768
12:00 04.06.2018
В атмосфере над Африкой сгорел двухметровый астероид
0
577

Возврат к списку