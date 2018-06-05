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Билл Клинтон не намерен лично принести извинения Монике Левински

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12:32 05.06.2018 Источник: Известия

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что не намерен лично принести извинения Монике Левински, из-за связи с которой ему едва не объявили импичмент.

«Я не раз заявлял публично, что мне очень жаль», — подчеркнул Клинтон в интервью телеканалу NBC, отметив, что не разговаривал с Левински после скандала 20-летней давности.

По мнению экс-президента США, журналисты целенаправленно «пренебрегают фактами», освещая конфликт. Клинтон добавил, что уверен в правильности своего поведения в 1998 году, когда он пытался не допустить импичмента.

В январе 1998 года президента Клинтона, состоявшего в браке с Хиллари Клинтон, обвинили в связи с Левински, которая на тот момент являлась практиканткой Белого дома.

После завершения расследования в отношении Клинтона были подготовлены обвинения в даче ложных показаний и препятствовании правосудию, ведущие к импичменту, однако вскоре они были сняты.  Известия

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