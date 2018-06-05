Встреча лидеров США и КНДР пройдет на острове Сентоса

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет 12 июня на сингапурском острове Сентоса в отеле "Капелла". Об этом написала во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем "Твиттере".

"Местом проведения сингапурского саммита президента США и лидера [КНДР] Ким Чен Ына станет отель "Капелла" на острове Сентоса", - отметила она, поблагодарив Сингапур за гостеприимство.







