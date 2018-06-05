0
0
276
Новости

Встреча лидеров США и КНДР пройдет на острове Сентоса

Добавить в избранное

21:45 05.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет 12 июня на сингапурском острове Сентоса в отеле "Капелла". Об этом написала во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем "Твиттере".

"Местом проведения сингапурского саммита президента США и лидера [КНДР] Ким Чен Ына станет отель "Капелла" на острове Сентоса", - отметила она, поблагодарив Сингапур за гостеприимство.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:12 05.06.2018
ВВС НАТО "перехватили" черногорский правительственный самолет с министром обороны на борту
0
90
15:00 05.06.2018
Правительство предлагает заменить военные кафедры в вузах на военные учебные центры
0
85
12:20 05.06.2018
У Украины нет средств на строительство военного флота - СМИ
0
93
11:32 05.06.2018
США хотят отправить авианосец через Тайваньский пролив
0
104
10:20 05.06.2018
В США одобрили план по разработке маломощного ядерного оружия
0
101
13:15 03.06.2018
СМИ: В Ираке у границы с Сирией США строят новую военную базу
0
223
11:27 03.06.2018
Армия обороны Израиля начинает масштабные учения на юге страны
0
222
10:50 03.06.2018
НАТО собирается силами на случай "нападения со стороны России"
0
227
09:15 03.06.2018
ВВС Израиля ответили двумя ударами в ответ на ракетные пуски из Газы
0
232
17:30 02.06.2018
Саудовская Аравия пригрозила Катару применением силы, если он приобретет С-400
0
275

Возврат к списку