Страны, которые ввели санкции против РФ, пойдя на поводу у США, теперь страдают - Путин
09:00 06.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Страны, «которые пошли на поводу у США» и ввели санкции против России, сами страдают от ограничительных мер, — заявил президент Путин в интервью медиакорпорации Китая.
Путин заверил, что не собирается радоваться этому или иронизировать. Он также подчеркнул, что санкции не пугают Москву и «не заставят российское руководство отказаться от самостоятельной и суверенной политики». Эхо Москвы
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