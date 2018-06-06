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Страны, которые ввели санкции против РФ, пойдя на поводу у США, теперь страдают - Путин

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09:00 06.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Страны, «которые пошли на поводу у США» и ввели санкции против России, сами страдают от ограничительных мер, — заявил президент Путин в интервью медиакорпорации Китая.

Путин заверил, что не собирается радоваться этому или иронизировать. Он также подчеркнул, что санкции не пугают Москву и «не заставят российское руководство отказаться от самостоятельной и суверенной политики». Эхо Москвы

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