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От членов британской Палаты лордов требуют перестать дремать во время дебатов

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11:32 07.06.2018 Источник: Lenta.ru

В британском парламенте распространили документ, согласно которому от членов Палаты лордов требуют перестать дремать во время дебатов, передает The Times.

В этом сообщении также говорится о том, что лордам нужно соблюдать соответствующие правила поведения. В документе особенно отмечается, что в последние месяцы поведение в верхней палате парламента не соответствовало стандартам, которых политики должны придерживаться.

Уточняется, что главными проступками лордов стали громкие разговоры, крики, а также сон во время дебатов.

В феврале этого года заместитель министра по вопросам международного развития Майкл Бейтс опоздал на заседание палаты лордов. Политик собрался покинуть свой пост. Однако премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась принять его отставку.

В июле 2015 года вице-спикер палаты лордов покинул свой пост после того, как таблоид The Sun распространил видео, где он нюхает кокаин через свернутую в трубочку купюру. Издание также указало, что 69-летний политик находился в этот момент в компании двух проституток. Lenta.Ru

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