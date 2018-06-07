От членов британской Палаты лордов требуют перестать дремать во время дебатов
11:32 07.06.2018 Источник: Lenta.ru
В британском парламенте распространили документ, согласно которому от членов Палаты лордов требуют перестать дремать во время дебатов, передает The Times.
В этом сообщении также говорится о том, что лордам нужно соблюдать соответствующие правила поведения. В документе особенно отмечается, что в последние месяцы поведение в верхней палате парламента не соответствовало стандартам, которых политики должны придерживаться.
Уточняется, что главными проступками лордов стали громкие разговоры, крики, а также сон во время дебатов.
В феврале этого года заместитель министра по вопросам международного развития Майкл Бейтс опоздал на заседание палаты лордов. Политик собрался покинуть свой пост. Однако премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась принять его отставку.
В июле 2015 года вице-спикер палаты лордов покинул свой пост после того, как таблоид The Sun распространил видео, где он нюхает кокаин через свернутую в трубочку купюру. Издание также указало, что 69-летний политик находился в этот момент в компании двух проституток. Lenta.Ru
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