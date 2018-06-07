Путин ответил на вопрос о возможности Третьей мировой войны
13:25 07.06.2018 Источник: НГ-Online
В ходе традиционной "Прямой линии" президент Путин ответил на вопрос будет ли Третья мировая война:
"Эйнштейн сказал, что не знает, какими средствами будет вестись Третья мировая война, но четвертая - копьями и палками. Вероятность конца цивилизации должна нас сдерживать. Мы живем в условиях относительного глобального мира с региональными войнами. Глобальных конфликтов нет, потому что ведущие мировые державы установили стратегический паритет. Но страх взаимного уничтожения сдерживает мировые державы и заставляет их уважать друг друга. Выход США из договора по обороне - попытка сломать этот паритет. Нужно найти современные формы взаимодействия, пора сесть за стол переговоров, выработать адекватные схемы международной европейской безопасности.".
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