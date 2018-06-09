0
0
435
Новости

Запад пытается давить на лидера Сербии Вучича по вопросу Косова через его семью - СМИ

Добавить в избранное

14:00 09.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад стремится воздействовать на президента Сербии Александара Вучича в вопросе принуждения Белграда к признанию независимости Косова с помощью манипуляций. Как сообщила в субботу газета Srpski Telegraf ("Српски телеграф"), "болевой точкой" президента выбран его младший брат.

Ссылаясь на информацию из дипломатических кругов, а также на данные, полученные от представителей разведсообщества Сербии, газета сообщает, что "стратеги, стоящие за этой тактикой, оценивают, что Вучич особенно чувствителен, когда дело касается его младшего брата". А поскольку развитие ситуации в Косове "находится на развилке, но не идет так, как хотелось бы Вашингтону, Лондону, Брюсселю и Приштине", лучшим решением является применение "самого грязного метода и активации плана, согласно которому Вучича предстоит сломать через семью".

"Српски телеграф" пишет, что через ряд проплаченных ресурсов будет распространяться вымышленная информация об аферах с участием младшего брата президента с обвинениями в адрес Андрея Вучича в ключевые моменты международной политики - например, перед важнейшими встречами президента. Предполагается, что сербский лидер окажется в ситуации, когда вместо борьбы за сербские интересы он будет вынужден защищаться от нападок.

Министр обороны Александар Вулин в комментарии "Српски телеграф" подтвердил, что обладает информацией о подготовке в Сербии группы СМИ, которая должна таким образом "атаковать" Вучича, его ближайших сподвижников и членов семьи.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что не исключает возможности участия в косовском диалоге не только стран Запада, но также России и Китая. Ранее в интервью ТАСС глава администрации президента Сербии Никола Селакович заявил, что Сербия не исключает расширения формата диалога по самопровозглашенному Косову, в том числе переноса обсуждения на уровень Совета Безопасности ООН.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:00 09.06.2018
США перебросили на Украину пять самолетов для заправки стратегических бомбардировщиков
0
19
14:32 09.06.2018
Отряд кораблей ТОФ посетил Филиппины
0
37
11:32 09.06.2018
Китайские хакеры украли данные о разработках оружия для подлодок США - WP
0
63
09:00 09.06.2018
Минобороны изменит правила призыва на срочную службу
0
84
18:35 08.06.2018
СМИ: Россию обвинили в гибели сирийских женщин и детей
0
124
12:20 08.06.2018
На Украине сообщили о "перехвате" российского военного корабля
0
143
21:15 07.06.2018
НАТО утвердила план создания сил альянса второго эшелона
0
177
20:30 07.06.2018
НАТО хочет улучшить отношения с Россией и одновременно поддерживает санкции
0
169
17:40 07.06.2018
Турция отвергла требование США аннулировать соглашение о поставке ЗРК С-400 - СМИ
0
180
15:25 07.06.2018
Путин рассказал про представленные в Послании системы вооружений
0
188

Возврат к списку