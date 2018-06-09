Запад пытается давить на лидера Сербии Вучича по вопросу Косова через его семью - СМИ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад стремится воздействовать на президента Сербии Александара Вучича в вопросе принуждения Белграда к признанию независимости Косова с помощью манипуляций. Как сообщила в субботу газета Srpski Telegraf ("Српски телеграф"), "болевой точкой" президента выбран его младший брат.Ссылаясь на информацию из дипломатических кругов, а также на данные, полученные от представителей разведсообщества Сербии, газета сообщает, что "стратеги, стоящие за этой тактикой, оценивают, что Вучич особенно чувствителен, когда дело касается его младшего брата". А поскольку развитие ситуации в Косове "находится на развилке, но не идет так, как хотелось бы Вашингтону, Лондону, Брюсселю и Приштине", лучшим решением является применение "самого грязного метода и активации плана, согласно которому Вучича предстоит сломать через семью"."Српски телеграф" пишет, что через ряд проплаченных ресурсов будет распространяться вымышленная информация об аферах с участием младшего брата президента с обвинениями в адрес Андрея Вучича в ключевые моменты международной политики - например, перед важнейшими встречами президента. Предполагается, что сербский лидер окажется в ситуации, когда вместо борьбы за сербские интересы он будет вынужден защищаться от нападок.Министр обороны Александар Вулин в комментарии "Српски телеграф" подтвердил, что обладает информацией о подготовке в Сербии группы СМИ, которая должна таким образом "атаковать" Вучича, его ближайших сподвижников и членов семьи.Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что не исключает возможности участия в косовском диалоге не только стран Запада, но также России и Китая. Ранее в интервью ТАСС глава администрации президента Сербии Никола Селакович заявил, что Сербия не исключает расширения формата диалога по самопровозглашенному Косову, в том числе переноса обсуждения на уровень Совета Безопасности ООН.