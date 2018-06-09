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США перебросили на Украину пять самолетов для заправки стратегических бомбардировщиков

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15:00 09.06.2018 Источник: Известия

Соединенные Штаты перебросили 1 и 2 июня во Львов на западе Украины четыре самолета КС-135 Stratotanker для заправки стратегических бомбардировщиков. Еще один самолет прибыл 7 июня. Об этом сообщает портал Zaxid.net.

Заправщики перебросили с авиабаз McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Калифорния, США), базы национальной гвардии США в Иллинойсе и британской авиабазы RAF Mildenhall. Также на Украину прибыли около 150 членов экипажа и персонал.

Целью переброски является повышение уровня военного взаимодействия между членами НАТО и партнерами альянса, а также безопасности союзников США в Восточной Европе, отмечает пресс-служба американских воздушных сил в Европе и Африке.

Самолеты примут участие в учениях с 4 по 16 июня. Известия

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