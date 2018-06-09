США перебросили на Украину пять самолетов для заправки стратегических бомбардировщиков
15:00 09.06.2018 Источник: Известия
Соединенные Штаты перебросили 1 и 2 июня во Львов на западе Украины четыре самолета КС-135 Stratotanker для заправки стратегических бомбардировщиков. Еще один самолет прибыл 7 июня. Об этом сообщает портал Zaxid.net.
Заправщики перебросили с авиабаз McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Калифорния, США), базы национальной гвардии США в Иллинойсе и британской авиабазы RAF Mildenhall. Также на Украину прибыли около 150 членов экипажа и персонал.
Целью переброски является повышение уровня военного взаимодействия между членами НАТО и партнерами альянса, а также безопасности союзников США в Восточной Европе, отмечает пресс-служба американских воздушных сил в Европе и Африке.
Самолеты примут участие в учениях с 4 по 16 июня. Известия
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