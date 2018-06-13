Законопроект о пенсионном возрасте может пройти I чтение в Думе до конца сессии
13:05 13.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Володин: проект о пенсионном возрасте может пройти I чтение до конца сессии. «Мы исходим из того, что правительство завтра внесёт в Госдуму законопроект», — сказал спикер нижней палаты парламента.
По словам Вячеслава Володина, законопроект может быть принят в ближайшее время в первом чтении и обсуждаться в летнее время. В сентябре начнётся подготовка ко второму чтению, добавил спикер Госдумы.
Первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев заявил на пленарном заседании, что принятие предложений кабмина по пенсионному возрасту в первом чтении в весеннюю сессию позволит обсудить их с обществом.
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