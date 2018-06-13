Вайно, Кириенко, Громов, Песков, Островенко, Магомедов сохранили посты в Администрации президента

16:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФпереназначил Антона Вайно руководителем Администрации главы государства, свои посты в руководстве Кремля сохранили также два первых замглавы АП - Сергей Кириенко и Алексей Громов, замглавы АП - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и заместители главы АП Владимир Островенко и Магомедсалам Магомедов.Соответствующие указы президента РФ опубликованы в среду на сайте Кремля."Назначить Вайно Антона Эдуардовича руководителем Администрации президента Российской Федерации", - говорится в одном из указов. Вайно возглавляет администрацию Кремля с августа 2016 года. Также подписаны указы о переназначении первых заместителей руководителя АП РФ - Алексея Громова (занимает этот пост с 2012 года) и Сергея Кириенко (на этом посту с октября 2016 года), заместителей руководителя АП РФ - Владимира Островенко (с августа 2016 года, до этого - руководитель президентского протокола) и Магомедсалама Магомедова (с 2013 года, до этого - президент Дагестана).Свой пост сохранил и замглавы Администрации - пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков (на этом посту с 2012 года).