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Вайно, Кириенко, Громов, Песков, Островенко, Магомедов сохранили посты в Администрации президента

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16:34 13.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин переназначил Антона Вайно руководителем Администрации главы государства, свои посты в руководстве Кремля сохранили также два первых замглавы АП - Сергей Кириенко и Алексей Громов, замглавы АП - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и заместители главы АП Владимир Островенко и Магомедсалам Магомедов.

Соответствующие указы президента РФ опубликованы в среду на сайте Кремля.

"Назначить Вайно Антона Эдуардовича руководителем Администрации президента Российской Федерации", - говорится в одном из указов. Вайно возглавляет администрацию Кремля с августа 2016 года. Также подписаны указы о переназначении первых заместителей руководителя АП РФ - Алексея Громова (занимает этот пост с 2012 года) и Сергея Кириенко (на этом посту с октября 2016 года), заместителей руководителя АП РФ - Владимира Островенко (с августа 2016 года, до этого - руководитель президентского протокола) и Магомедсалама Магомедова (с 2013 года, до этого - президент Дагестана).

Свой пост сохранил и замглавы Администрации - пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков (на этом посту с 2012 года).

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