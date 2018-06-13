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Путин и Инфантино пришли на концерт на Красную площадь

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22:05 13.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин пришел на Красную площадь, где проходит концерт по случаю открывающегося в четверг в России чемпионата мира по футболу.

Вместе с главой российского государства на концерте присутствуют, в частности, президент ФИФА Джанни Инфантино, а также президент Боливии Эво Моралес.

Для москвичей и приехавших в столицу на мировое первенство болельщиков в среду вечером выступают симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, звезды мировой оперной сцены Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова, а также специальные гости - испанский певец Пласидо Доминго и его перуанский коллега Хуан Диего Флорес.

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