Путин и Инфантино пришли на концерт на Красную площадь

22:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин пришел на Красную площадь, где проходит концерт по случаю открывающегося в четверг в России чемпионата мира по футболу.

Вместе с главой российского государства на концерте присутствуют, в частности, президент ФИФА Джанни Инфантино, а также президент Боливии Эво Моралес.

Для москвичей и приехавших в столицу на мировое первенство болельщиков в среду вечером выступают симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, звезды мировой оперной сцены Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова, а также специальные гости - испанский певец Пласидо Доминго и его перуанский коллега Хуан Диего Флорес.