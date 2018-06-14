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Новости

ЧМ-2018. Денис Черышев забил второй гол в ворота Саудовской Аравии

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18:48 14.06.2018 Источник: НГ-Online

Игрок сборной России Денис Черышев забил второй гол в матче открытия Чемпионата мира FIFA по футболу против сборной Саудовской Аравии. Мяч забит на 43-й минуте матча.

Судья добавил 2 дополнительных минуты ко времена первого тайма из-за задержки, связанной с травмой, которую на поле получил Алан Дзагоев.

Матч открытия первенства проходит в Москве на стадионе "Лужники".

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