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ЧМ-2018. Сборная России с крупным счетом обыграла сборную Саудовской Аравии

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19:57 14.06.2018 Источник: НГ-Online

На московском стадионе в Лужниках победой сборной России закончился первый матч Чемпионата мира FIFA по футболу. Футболисты Саудовской Аравии проиграли со счетом 0:5. Первые два мяча забили Юрий Газинский и Денис Черышев в первой половине игры. Артем Дзюба забил третий гол после перерыва. Еще раз Денис Черышев отличился на последних минутах игры, забив четвертый гол, и буквально через минуту со штафного пятый мяч забил Александр Головин.

Следующий матч сборная России проведет против сборной Египта 19 июня.

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