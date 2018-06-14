ЧМ-2018. Сборная России с крупным счетом обыграла сборную Саудовской Аравии

19:57 Источник: НГ-Online

На московском стадионе в Лужниках победой сборной России закончился первый матч Чемпионата мира FIFA по футболу. Футболисты Саудовской Аравии проиграли со счетом 0:5. Первые два мяча забили Юрий Газинский и Денис Черышев в первой половине игры. Артем Дзюба забил третий гол после перерыва. Еще раз Денис Черышев отличился на последних минутах игры, забив четвертый гол, и буквально через минуту со штафного пятый мяч забил Александр Головин.

Следующий матч сборная России проведет против сборной Египта 19 июня.