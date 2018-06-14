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ЧМ-2018. Тренер Черчесов: Звонил мне глава страны, поздравил...

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20:55 14.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил команду с победой в матче открытия чемпионата мира. Об этом Черчесов рассказал на пресс-конференции.

Сборная России в четверг победила команду Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира со счетом 5:0. Встреча прошла на московском стадионе "Лужники". Путин смотрел матч вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом и президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

"Звонил мне глава страны, поздравил и попросил поблагодарить ребят за хороший матч", - сказал главный тренер национальной команды.

Сборная России в следующем матче сыграет против команды Египта. Встреча пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге (21:00 мск).

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