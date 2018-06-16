Китай ввел таможенные пошлины на более чем 650 наименований товаров из США
11:30 16.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай принял свой список товаров из США, на которые вводятся дополнительные таможенные пошлины в ответ на решение Вашингтона установить таможенные тарифы на многие китайские товары. Список, предложенный Государственной комиссией по таможенным тарифам, уже утвержден Госсоветом КНР, говорится в обнародованном здесь в субботу сообщении ведомства.
"Решение принято в соответствии с релевантными установлениями Закона КНР о внешней торговле и Положениями об экспортных и импортных налогах, а также основополагающими принципами международной торговли", - указывается в сообщении.
Таможенные тарифы вводятся на 659 товарных наименований на общую сумму 50 млрд долларов, говорится в сообщении. При этом решение по 545 наименованиям на сумму 34 млрд долларов вступает в силу с 6 июля 2018 года. Среди этих облагаемых дополнительной пошлиной товаров - американская сельскохозяйственная продукция, автомобили и морепродукты.
Дата введения дополнительных таможенных тарифов на остальные 114 наименований товаров из США, включающих химическую продукцию, медицинское оборудование и продукцию энергетического сектора, "будет объявлена позже".
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