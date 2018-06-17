СМИ: США требуют от КНДР подробный доклад о ядерной программе
09:00 17.06.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США потребовали от КНДР в течение нескольких недель предоставить исчерпывающий доклад о состоянии ядерной программы Пхеньяна. Об этом сообщает в воскресенье газета "Иомиури" со ссылкой на источники в американской администрации.
По этим данным, речь идет, в частности, о количестве ядерных зарядов, местах их хранения, ядерных технологиях, соответствующих объектах. Как полагают, в ходе возможных уже на начинающейся неделе контактов с высокопоставленными представителями КНДР США будут добиваться скорейшего выполнения этого требования.
Предоставление доклада о состоянии ядерной программы считается важнейшим условием для ее полной ликвидации в необратимой и проверяемой форме. Американская администрация хотела бы отвести на это примерно два с половиной года, сообщает "Иомиури".
Ранее в ходе шестисторонних переговоров с участием двух корейских государств, Китая, России, США и Японии Пхеньян в октябре 2007 года уже представил доклад о своей ядерной программе. Однако в нем не оказалось сведений, в частности, об обогащенном уране и количестве боеголовок. Это вызвало конфликт с США и срыв шестисторонних переговоров, которые не проводятся с декабря 2008 года.
Новости
- 09:10 17.06.2018
- Водитель такси рассказал, почему наехал на пешеходов на Ильинке
- 09:05 17.06.2018
- Спутник "Глонасс-М" выведен на расчетную орбиту
- 20:30 16.06.2018
- Сборная Аргентины сыграла вничью со сборной Исландии
- 19:34 16.06.2018
- Собянин встретился с командой волонтеров своего избирательного штаба
- 19:30 16.06.2018
- Москва: Такси въехало в толпу людей, 7 человек пострадало
- 18:30 16.06.2018
- Президент РФ поздравил Валентину Терешкову с 55-летием одиночного полета
- 17:30 16.06.2018
- Месси включен в стартовый состав сборной Аргентины
- 16:30 16.06.2018
- Доступ к нелегальным спортивным трансляциям ограничен Роскомнадзором
- 15:45 16.06.2018
- Более половины билетов на матч Бразилия-Швейцария приобрели иностранцы
- 15:15 16.06.2018
- Сборная Франции одержала победу над сборной Австралии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать