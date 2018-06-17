0
0
369
Новости

СМИ: США требуют от КНДР подробный доклад о ядерной программе

Добавить в избранное

09:00 17.06.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США потребовали от КНДР в течение нескольких недель предоставить исчерпывающий доклад о состоянии ядерной программы Пхеньяна. Об этом сообщает в воскресенье газета "Иомиури" со ссылкой на источники в американской администрации.

По этим данным, речь идет, в частности, о количестве ядерных зарядов, местах их хранения, ядерных технологиях, соответствующих объектах. Как полагают, в ходе возможных уже на начинающейся неделе контактов с высокопоставленными представителями КНДР США будут добиваться скорейшего выполнения этого требования.

Предоставление доклада о состоянии ядерной программы считается важнейшим условием для ее полной ликвидации в необратимой и проверяемой форме. Американская администрация хотела бы отвести на это примерно два с половиной года, сообщает "Иомиури".

Ранее в ходе шестисторонних переговоров с участием двух корейских государств, Китая, России, США и Японии Пхеньян в октябре 2007 года уже представил доклад о своей ядерной программе. Однако в нем не оказалось сведений, в частности, об обогащенном уране и количестве боеголовок. Это вызвало конфликт с США и срыв шестисторонних переговоров, которые не проводятся с декабря 2008 года. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:10 17.06.2018
Водитель такси рассказал, почему наехал на пешеходов на Ильинке
0
434
09:05 17.06.2018
Спутник "Глонасс-М" выведен на расчетную орбиту
0
354
20:30 16.06.2018
Сборная Аргентины сыграла вничью со сборной Исландии
0
1132
19:34 16.06.2018
Собянин встретился с командой волонтеров своего избирательного штаба
0
1107
19:30 16.06.2018
Москва: Такси въехало в толпу людей, 7 человек пострадало
0
1392
18:30 16.06.2018
Президент РФ поздравил Валентину Терешкову с 55-летием одиночного полета
0
1473
17:30 16.06.2018
Месси включен в стартовый состав сборной Аргентины
0
1483
16:30 16.06.2018
Доступ к нелегальным спортивным трансляциям ограничен Роскомнадзором
0
1708
15:45 16.06.2018
Более половины билетов на матч Бразилия-Швейцария приобрели иностранцы
0
1392
15:15 16.06.2018
Сборная Франции одержала победу над сборной Австралии
0
1720

Возврат к списку