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Telegram подал жалобу в ЕСПЧ на решение о блокировке мессенджера в РФ

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16:12 18.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Telegram подал жалобу в ЕСПЧ на решение о блокировке мессенджера в России. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков.

Поданная жалоба стала вторым документом, отправленным в суд Страсбурга. В первом обращении представители мессенджера просили отменить штраф в 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования.

Суд постановил заблокировать Telegram на территории России в апреле этого года. Несмотря на действия Роскомнадзора, мессенджер работает. Говорит Москва

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