Telegram подал жалобу в ЕСПЧ на решение о блокировке мессенджера в РФ
16:12 18.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Telegram подал жалобу в ЕСПЧ на решение о блокировке мессенджера в России. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков.
Поданная жалоба стала вторым документом, отправленным в суд Страсбурга. В первом обращении представители мессенджера просили отменить штраф в 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования.
Суд постановил заблокировать Telegram на территории России в апреле этого года. Несмотря на действия Роскомнадзора, мессенджер работает. Говорит Москва
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