Космические силы США могут стать шестым видом вооруженных сил страны
21:30 18.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп отдал в понедельник распоряжение Пентагону создать Космические силы в качестве полноценного вида вооруженных сил страны. Трансляция выступления Трампа велась на сайте Белого дома.
"Я даю прямо сейчас указание Министерству обороны немедленно начать процесс, который приведет к формированию Космических сил в качестве шестого вида вооруженных сил страны", - отметил он, выступая на проходящем в Белом доме совещании с членами Национального космического совета.
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