Сборная Англии выиграла матч со сборной Туниса
23:15 18.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Туниса со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы G прошла на стадионе в Волгограде.
Счет в матче на 11-й минуте открыл нападающий сборной Англии Гарри Кейн. Для него этот мяч стал первым в карьере на самых крупных турнирах (чемпионаты мира и Европы) в составе английской команды. Тунисский полузащитник Ферджани Сасси на 35-й минуте забил ответный гол с пенальти. На 91-й минуте Кейн оформил дубль.
Новости
- 22:30 18.06.2018
- Пошлина менее 10 евро за одну интернет-покупку не выгодна государству
- 21:30 18.06.2018
- Космические силы США могут стать шестым видом вооруженных сил страны
- 20:45 18.06.2018
- Сборная Бельгии одержала крупную победу над сборной Панамы
- 20:15 18.06.2018
- Израиль: Бывший министр арестован по подозрению в шпионаже
- 19:30 18.06.2018
- Из-за ЧМ-2018 в посольстве РФ в Лондоне закончились российские флаги
- 18:30 18.06.2018
- В поражении южнокорейской сборной виноват рост шведских футболистов
- 17:40 18.06.2018
- В Совфеде рассмотрят кандидатуру Михаила Меня на пост аудитора Счетной палаты
- 17:12 18.06.2018
- Въехавшему в группу пешеходов в центре Москвы таксисту предъявлено обвинение
- 17:00 18.06.2018
- ВМС Франции получат еще одну "Барракуду"
- 16:32 18.06.2018
- Госдума примет законопроект о повышении пенсионного возраста осенью - Жуков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать