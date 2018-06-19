Сборная Англии выиграла матч со сборной Туниса

23:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Туниса со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы G прошла на стадионе в Волгограде.

Счет в матче на 11-й минуте открыл нападающий сборной Англии Гарри Кейн. Для него этот мяч стал первым в карьере на самых крупных турнирах (чемпионаты мира и Европы) в составе английской команды. Тунисский полузащитник Ферджани Сасси на 35-й минуте забил ответный гол с пенальти. На 91-й минуте Кейн оформил дубль.



