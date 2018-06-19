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В США подвергли сомнению подлинность Стэнфордского тюремного эксперимента

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17:00 19.06.2018 Источник: REGNUM

Американский писатель Бен Блум опубликовал статью в издании Medium, в которой подвергается сомнению подлинность Стэнфордского тюремного эксперимента.

Свои сомнения писатель строит на показаниях одного из участников эксперимента Дугласа Корпи, который заявил, что симулировал симптомы психоза, чтобы поскорей выйти из участия в эксперименте. Также Блум отмечает, что другие попытки воспроизвести эксперимент приводили к иным результатам. По его словам, это говорит в пользу того, что эксперимент был постановочным.

Напомним, Стэнфордский тюремный эксперимент был проведен в 1971 году американским психологом Филиппом Зимбардо. В эксперименте часть добровольцев исполняли роль тюремных охранников, а часть — заключенных. В результате эксперимента у каждого третьего охранника обнаружились садистские наклонности, а заключенные были сильно морально травмированы. Эксперимент пришлось закончить раньше времени, так как была вероятность выхода эксперимента из-под контроля.  ИА REGNUM

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