"Газпрому" известно о действиях "Нафтогаза" на территории Великобритании
18:50 19.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Газпром" осведомлен о действиях НАК "Нафтогаз Украины" на территории Великобритании по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору компаний по транзитному контракту, говорится в сообщении российского газового холдинга.
"Эти действия предпринимаются вопреки приказу апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановлении исполнения данного решения. "Газпром" сможет представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в наш адрес", - отмечается в сообщении.
Ранее "Нафтогаз" сообщил, что суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.
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