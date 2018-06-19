Россия введет пошлины на ввоз строительно-дорожной техники из США

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среди товаров из США, в отношении которых Россия введет импортные пошлины, будет строительно-дорожная техника, лекарств в этом списке нет. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

"Там есть строительно-дорожная техника и ряд других элементов, которые Россия импортирует", - сказал он. Отвечая на уточняющий вопрос ТАСС, войдут ли в этот список лекарства, министр сказал: "Лекарства, конечно, нет".