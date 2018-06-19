0
0
486
Новости

Россия введет пошлины на ввоз строительно-дорожной техники из США

Добавить в избранное

19:40 19.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среди товаров из США, в отношении которых Россия введет импортные пошлины, будет строительно-дорожная техника, лекарств в этом списке нет. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

"Там есть строительно-дорожная техника и ряд других элементов, которые Россия импортирует", - сказал он. Отвечая на уточняющий вопрос ТАСС, войдут ли в этот список лекарства, министр сказал: "Лекарства, конечно, нет".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

21:20 19.06.2018
Станции московского метро "Университет" и "Воробьевы горы" временно закрыты
0
169
20:45 19.06.2018
В Европе задумались о создании Совета безопасности ЕС
0
296
20:10 19.06.2018
Робби Уильямс: На открытии ЧМ по футболу в Москве я справился на 99%
0
427
19:54 19.06.2018
ЧМ-2018: Сборная Сенегала обыграла команду Польши со счетом 2:1
0
444
19:50 19.06.2018
Мохаммед Салах выйдет на поле в стартовом составе против сборной России
0
444
19:20 19.06.2018
В США считают, что Китай потеряет от торговой войны больше Америки
0
493
18:50 19.06.2018
"Газпрому" известно о действиях "Нафтогаза" на территории Великобритании
0
554
18:40 19.06.2018
Путин: Транзит газа через Белоруссию приобретает все большее значение
0
551
18:09 19.06.2018
Североатлантический альянс умирает
0
1850
17:49 19.06.2018
Яшина и Гудкова пригласили на встречу с муниципальными депутатами в АМОМ
0
501

Возврат к списку