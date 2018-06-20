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Новости

В России начались акции протеста против повышения пенсионного возраста

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08:48 20.06.2018 Источник: РОСБАЛТ

Акции протеста против повышения пенсионного возраста начались в России. Организаторами выступают профсоюзы, КПРФ и другие левые организации, а также штабы сторонников Алексея Навального и другие оппозиционные партии и движения.

В настоящее время во многих крупных городах возможности организации митингов, пикетов и демонстраций ограничены из-за проведения чемпионата мира по футболу. Поэтому зачинателями протеста выступают города, где не проводятся игры, а увеличение числа акций ожидается после чемпионата.

Первым городом, где 16 июня состоялся митинг с лозунгом против повышения пенсионного возраста, стал Новосибирск.

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