В России начались акции протеста против повышения пенсионного возраста
08:48 20.06.2018 Источник: РОСБАЛТ
Акции протеста против повышения пенсионного возраста начались в России. Организаторами выступают профсоюзы, КПРФ и другие левые организации, а также штабы сторонников Алексея Навального и другие оппозиционные партии и движения. В настоящее время во многих крупных городах возможности организации митингов, пикетов и демонстраций ограничены из-за проведения чемпионата мира по футболу. Поэтому зачинателями протеста выступают города, где не проводятся игры, а увеличение числа акций ожидается после чемпионата. Первым городом, где 16 июня состоялся митинг с лозунгом против повышения пенсионного возраста, стал Новосибирск. Читайте также: Ходорковский и Навальный расширяют электорат
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