0
0
449
Новости

Помпео пошутил об убийстве Ким Чен Ына

Добавить в избранное

08:05 21.06.2018 Источник: Lenta.ru

Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном пошутил о его убийстве. Об этом сообщает Vanity Fair со ссылкой на бывшего помощника главы внешнеполитического ведомства.

Ким Чен Ын, по его словам, напомнил Помпео о том, что тот когда-то призывал сменить политический режим в КНДР. «Помпео не дрогнул. Директор ЦРУ (госсекретарь ранее возглавлял агентство) пошутил, что все еще пытается его убить, и оба рассмеялись», — рассказал помощник.

Руководитель Госдепа встретился с северокорейским лидером в рамках подготовки саммита США — КНДР, который прошел 12 июня в Сингапуре. Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:20 21.06.2018
На территории закрытого химпредприятия в Иркутской области разлилось 25 кубометров неизвестного вещества
0
146
09:05 21.06.2018
Средства на покупку ПВО Patrion для Украины даст борьба с контрабандой
0
264
09:00 21.06.2018
Мигранты, попавшие в Россию по Fan ID, устремились в ЕС
0
365
08:32 21.06.2018
Поток туристов в Крым за год увеличился на 26,5%
0
317
08:20 21.06.2018
Впервые за 40 лет иранских женщин пустили на футбол
0
410
08:00 21.06.2018
Убежище Ассанжа в Лондоне не продлится вечно - МИД Эквадора
0
413
07:32 21.06.2018
Трамп запретил разделять семьи нелегальных мигрантов
0
419
07:20 21.06.2018
Вахтанг Кикабидзе признался, что ненавидит Советский Союз
0
824
07:05 21.06.2018
Лондон обеспокоен перспективами встречи Трампа и Путина до саммита НАТО - The Times
0
557
07:00 21.06.2018
ЧМ-2018. Сборная России впервые вышла в плей-офф
0
544

Возврат к списку