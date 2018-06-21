0
0
390
Новости

Госдума одобрила акционирование "Почты России"

Добавить в избранное

13:05 21.06.2018 Источник: REGNUM

Закон об акционировании реорганизации «Почты России» Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Так, «Почта России» перестанет быть федеральным государственным унитарным предприятием, а станет непубличным акционерным обществом, 100% акций которого будет принадлежать государству.

Для удобства пользователей услуги почты теперь будет постоянно расширяться. Например, теперь на почте могут оказываться госуслуги или услуги нотариуса. Кроме того, закон также устанавливает правила для территориального размещения отделений почтовой связи, чтобы обеспечить гражданам равный доступ к ним. Так, на одно отделение почты в городе не может приходится более 15 тыс. человек, а расстояние по дорогам общего пользования между двумя отделениями не должно превышать 1,5 км. В сельской местности расстояние между двумя отделениями почты не может быть более 6 км.

Закон также вводит запрет на сокращение численности или штата работников «Почты России» в связи с его реорганизацией.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:32 21.06.2018
СМС обвиняемых в госперевороте в Черногории написаны на "плохом русском" - переводчик
0
53
14:12 21.06.2018
ФСИН России заподозрили в насильном кормлении Сенцова
0
242
14:00 21.06.2018
Российский Су-57 в полтора раза превосходит по характеристикам F-35 - турецкая газета
0
401
13:49 21.06.2018
Регионы включились в работу по образованию "дачных участков для голосования" на выборах мэра Москвы
0
258
13:32 21.06.2018
Ярмарки не могут быть поводом для запрещения публичных мероприятий - ВС РФ
0
390
13:20 21.06.2018
Глава Росприроднадзора покинет свой пост - СМИ
0
387
13:00 21.06.2018
Песков сообщил о визите в Россию советника Трампа по нацбезопасности Болтона
0
524
12:32 21.06.2018
Путин провел частную встречу с Блаттером
0
585
12:20 21.06.2018
Несколько болельщиков из Китая перепутали Волгоград с Вологдой
0
595
12:05 21.06.2018
Административный арест нарушителям правил митингов допустим в исключительных случаях - ВС РФ
0
619

Возврат к списку