Госдума одобрила акционирование "Почты России"
13:05 21.06.2018 Источник: REGNUM
Закон об акционировании реорганизации «Почты России» Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.
Так, «Почта России» перестанет быть федеральным государственным унитарным предприятием, а станет непубличным акционерным обществом, 100% акций которого будет принадлежать государству.
Для удобства пользователей услуги почты теперь будет постоянно расширяться. Например, теперь на почте могут оказываться госуслуги или услуги нотариуса. Кроме того, закон также устанавливает правила для территориального размещения отделений почтовой связи, чтобы обеспечить гражданам равный доступ к ним. Так, на одно отделение почты в городе не может приходится более 15 тыс. человек, а расстояние по дорогам общего пользования между двумя отделениями не должно превышать 1,5 км. В сельской местности расстояние между двумя отделениями почты не может быть более 6 км.
Закон также вводит запрет на сокращение численности или штата работников «Почты России» в связи с его реорганизацией.
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