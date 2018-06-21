Глава Росприроднадзора покинет свой пост - СМИ
13:20 21.06.2018 Источник: РБК
Заместитель министра природных ресурсов, глава Росприроднадзора Артем Сидоров написал заявление об отпуске с последующим увольнением, рассказал РБК источник в Минприроды. По его словам, по кандидатуре на этот пост окончательного решения еще нет.
Другой источник РБК, знакомый с ситуацией в Минприроды, подтвердил, что Сидоров взял отпуск, после которого не вернется на работу. «Новый министр хочет нового человека на этом посту. Пока решение по кандидатуре на замену не принято, но уже ясно, что Сидоров не останется», — отметил он.
Претендент на пост главы Росприроднадзора — заместитель главы Ростехнадзора Светлана Радионова, говорят оба источника РБК.
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