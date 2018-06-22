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В Москве приезжий отгрыз знакомому половину носа во время ссоры

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19:09 22.06.2018 Регион: Москва, Россия Источник: Агентство городских новостей «Москва»

На юге столицы задержан мужчина, который во время ссоры избил знакомого и отгрыз ему половину носа. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Поздним вечером 28 мая текущего года в полицию обратился 23-летний мужчина, который сообщил, что в квартире на ул. Бирюлевская, д. 58, корп. 2 между ним и его знакомым, приезжим из Смоленской области, произошел конфликт. «В ходе ссоры мужчина избил потерпевшего руками, а также откусил ему половину носа», - сказал собеседник агентства.

В ходе розыска 21 июня полиция в доме по месту происшествия задержала 21-летнего знакомого подозреваемого. Мужчину изобличили в содеянном и возбудили против него уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 

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