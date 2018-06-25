0
0
271
Новости

Депутат Рады обвинил власти Украины в обнищании страны

Добавить в избранное

09:00 25.06.2018 Источник: РБК

Депутат Верховной рады и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112.Украина» обвинил власти страны в обнищании населения. Он указал на рост цен на продукты и напомнил об отсутствии отпусков у большей части сограждан.

Рабинович прокомментировал данные министерства аграрной политики, согласно которым цены на ряд ключевых продуктов снизились. «Где вы это видите вообще, где это удешевление, на каком базаре? Да, есть сезонные изменения, но в основном-то все подорожало, люди не в состоянии купить уже ничего, а вы рассказываете, что все хорошо», — заявил политик.

Прокомментировал парламентарий и слова министра социальной политики Украины Андрея Ревы объяснившего то, что у граждан самая низкая зарплата в Европе. По словам Рабиновича, дело в том, что «40% экономики у нас в тени, украинцы имеют дополнительные доходы». «На самом деле мы живем хорошо, но притворяемся, чтобы разжалобить это странное правительство», — с иронией отметил депутат. Он напомнил, что по данным самого министерства, две трети украинцев не планируют отпуск.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:32 25.06.2018
Министерства науки и просвещения лишатся функции по ведению бухгалтерии
0
36
09:20 25.06.2018
Итальянским спасателям запретили помогать судам с беженцами
0
172
09:05 25.06.2018
Трамп намерен запретить китайским компания инвестировать в технологические фирмы в США
0
247
08:48 25.06.2018
Илья Яшин снимает свою кандидатуру с выборов мэра Москвы
0
297
08:36 25.06.2018
СМИ: Буйные футбольные фанаты превращают Никольскую улицу в загаженные руины
0
521
08:18 25.06.2018
"Анна Каренина" попала в тройку лучших романов в истории
0
391
08:08 25.06.2018
Сборная Польши лишилась шансов на выход в плей-офф
0
397
08:00 25.06.2018
Украина создает спецгруппы для координации обстрелов жилых кварталов городов Донбасса — МО ДНР
0
384
07:48 25.06.2018
Трамп пригрозил странам, которые ввели пошлины на товары из США, "более чем просто ответными мерами"
0
590
07:35 25.06.2018
МИД РФ раскритиковал резолюцию ООН по выводу российских миротворцев из Приднестровья
0
422

Возврат к списку