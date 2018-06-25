Депутат Рады обвинил власти Украины в обнищании страны
09:00 25.06.2018 Источник: РБК
Депутат Верховной рады и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112.Украина» обвинил власти страны в обнищании населения. Он указал на рост цен на продукты и напомнил об отсутствии отпусков у большей части сограждан.
Рабинович прокомментировал данные министерства аграрной политики, согласно которым цены на ряд ключевых продуктов снизились. «Где вы это видите вообще, где это удешевление, на каком базаре? Да, есть сезонные изменения, но в основном-то все подорожало, люди не в состоянии купить уже ничего, а вы рассказываете, что все хорошо», — заявил политик.
Прокомментировал парламентарий и слова министра социальной политики Украины Андрея Ревы объяснившего то, что у граждан самая низкая зарплата в Европе. По словам Рабиновича, дело в том, что «40% экономики у нас в тени, украинцы имеют дополнительные доходы». «На самом деле мы живем хорошо, но притворяемся, чтобы разжалобить это странное правительство», — с иронией отметил депутат. Он напомнил, что по данным самого министерства, две трети украинцев не планируют отпуск. РБК
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