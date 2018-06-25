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Главу Минобороны Британии обвиняют в организации "бунта" против Мэй

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11:20 25.06.2018 Источник: Газета.Ru

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон стоит за организацией «бунта» против премьер-министра страны Терезы Мэй. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, представители консервативной партии в парламенте Великобритании угрожают Мэй проголосовать против утверждения бюджета страны, если премьер не увеличит расходы на оборону.

По словам источников, за этим «бунтом» стоит Уильямсон, который неоднократно заявлял о необходимости повышения расходов на оборону страны. Как отмечается, некоторые источники в парламенте Великобритании считают, что Уильямсон хочет отставки Мэй.

Ранее сообщалось, что Уильямсон угрожал Мэй отставкой, если та не предоставит дополнительного финансирования министерству обороны. Газета.Ru

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