Главу Минобороны Британии обвиняют в организации "бунта" против Мэй
11:20 25.06.2018 Источник: Газета.Ru
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон стоит за организацией «бунта» против премьер-министра страны Терезы Мэй. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.
По данным издания, представители консервативной партии в парламенте Великобритании угрожают Мэй проголосовать против утверждения бюджета страны, если премьер не увеличит расходы на оборону.
По словам источников, за этим «бунтом» стоит Уильямсон, который неоднократно заявлял о необходимости повышения расходов на оборону страны. Как отмечается, некоторые источники в парламенте Великобритании считают, что Уильямсон хочет отставки Мэй.
Ранее сообщалось, что Уильямсон угрожал Мэй отставкой, если та не предоставит дополнительного финансирования министерству обороны. Газета.Ru
Новости
- 12:20 25.06.2018
- Тысячам российских заключенных пересчитают сроки
- 12:05 25.06.2018
- США не смогут помешать России захватить Прибалтику - WP
- 12:00 25.06.2018
- Эрмитажный кот Ахилл вошел в число лучших предсказателей ЧМ-2018
- 11:32 25.06.2018
- Вынесен первый приговор по делу о подготовке взрыва в Казанском соборе
- 11:05 25.06.2018
- Игиловцы потребовали от властей Ирака вернуть им "их женщин"
- 11:00 25.06.2018
- Су-34 назвали лучшим ударным истребителем в мире
- 10:32 25.06.2018
- Топилин назвал размер средней пенсии в 2019 году
- 10:20 25.06.2018
- Володин отметил рост турпотока из РФ в Азербайджан
- 10:05 25.06.2018
- В Китае испытали стратегические крылатые ракеты
- 10:00 25.06.2018
- Боевики атаковали южную зону деэскалации в Сирии, наступление отражено
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать