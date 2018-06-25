Эрмитажный кот Ахилл вошел в число лучших предсказателей ЧМ-2018
12:00 25.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белый эрмитажный кот Ахилл признан одним из лучших предсказателей чемпионата мира по футболу - он еще ни разу не ошибся в своих прогнозах, сообщили в комитете по развитию туризма Санкт- Петербурга.
"Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг лучших оракулов-предсказателей чемпионата мира по футболу 2018 года из мира животных в городах ЧМ-2018. Кот Ахилл из Санкт-Петербурга, медведь Яков Потапыч из Москвы, тапир Клеопатра из Нижнего Новгорода, лемур Спартак из Екатеринбурга, выдра Гарри в Сочи, олень Яша в Химки (Московская область) и коза Забияка из Самары входят в число самых успешных и популярных предсказателей результатов матчей чемпионата мира по футболу в России", - сообщает пресс-служба комитета.
Рейтинг составлялся по результатам анализа правильности сделанных прогнозов и популярности животных-предсказателей.
Во время чемпионата мира эрмитажный кот угадал результат матча открытия чемпионата в Москве Россия - Саудовская Аравия, а также матчей, проходящих на стадионе в Санкт-Петербурге. Он предсказал победу Ирана над Марокко 15 июня, России над Египтом 19 июня и Бразилии над Коста-Рикой 22 июня.
Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в прошлом году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. К тому же природная глухота помогает ему не поддаваться стрессу во время публичных мероприятий.
В прошлом году кот верно предсказал результаты трех из четырех игр Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт- Петербурге, в том числе стартовой и финальной.
Кот Ахилл далее будет предсказывать исход матчей чемпионата, которые пройдут в Петербурге 26 июня, 3 и 10 июля.
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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