0
0
386
Новости

Европа собирается защитить "Северный поток-2" от нападок США

Добавить в избранное

20:14 25.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС будет вынужден защищать свои экономические интересы, если США решат ввести санкции в отношении европейских компаний, участвующих в создании газопровода "Северный поток-2". С таким предупреждением выступил в понедельник в неправительственном Атлантическом совете в Вашингтоне замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

"Я бы предпочел, чтобы мы, будучи партнерами, сначала вели переговоры и лишь затем вводили в отношении друг друга санкции. В этом бы заключалась моя настойчивая рекомендация, касающаяся того, чтобы быть хорошим союзником", - заявил еврокомиссар, когда у него поинтересовались, следует ли Вашингтону грозить карательными мерами Брюсселю и вообще вмешиваться в ходе дебатов о судьбе проекта "Северный поток -2", который не касается энергоснабжения США.

"Мы (Евросоюз - здесь и далее прим. ТАСС) тоже являемся крупной экономикой, и мы должны защищать свои экономические интересы, свои компании. Но мы предпочитаем вести переговоры, поскольку являемся союзниками и считаем США ближайшим [союзником]. Так что давайте вести переговоры, обсуждать этот вопрос, так как я думаю, что наша (европейцев) цель, наша заинтересованность, заключающаяся в том, чтобы иметь жизнеспособную и реформированную Украину, чрезвычайно близка обоим нам (и ЕС, и США)", - отметил Шефчович. Одновременно он заверил, что Вашингтон и Брюссель работают "чрезвычайно хорошо вместе" по проблемам обеспечения энергетической безопасности Европы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:45 25.06.2018
МИД Литвы выдвинул идею перекрыть вещание российского ТВ на Европу
0
138
19:45 25.06.2018
Черчесов: Сегодня тот день, который должен был случиться...
0
539
19:30 25.06.2018
Спецпредставитель президента РФ провел беседу с руководством ХАМАС
0
379
19:10 25.06.2018
Сборная Саудовской Аравии обыграла команду Египта
0
424
18:52 25.06.2018
ЧМ-2018. Сборная России проиграла команде Уругвая
0
738
18:29 25.06.2018
Волгоградские экологи требуют усилить контроль над утилизацией медицинских отходов
0
432
18:23 25.06.2018
МИД РФ сообщил послу Молдавии о позиции России по резолюции ГА ООН
0
689
17:50 25.06.2018
"Соцпроф" готовит свои предложения по пенсионной реформе
0
640
17:40 25.06.2018
Проект о миграционной амнистии для беженцев с Украины внесен в Госдуму
0
549
17:12 25.06.2018
Корабль Северного флота спас в Баренцевом море байдарочника
0
587

Возврат к списку