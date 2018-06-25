Европа собирается защитить "Северный поток-2" от нападок США

20:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС будет вынужден защищать свои экономические интересы, если США решат ввести санкции в отношении европейских компаний, участвующих в создании газопровода "Северный поток-2". С таким предупреждением выступил в понедельник в неправительственном Атлантическом совете в Вашингтоне замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

"Я бы предпочел, чтобы мы, будучи партнерами, сначала вели переговоры и лишь затем вводили в отношении друг друга санкции. В этом бы заключалась моя настойчивая рекомендация, касающаяся того, чтобы быть хорошим союзником", - заявил еврокомиссар, когда у него поинтересовались, следует ли Вашингтону грозить карательными мерами Брюсселю и вообще вмешиваться в ходе дебатов о судьбе проекта "Северный поток -2", который не касается энергоснабжения США.

"Мы (Евросоюз - здесь и далее прим. ТАСС) тоже являемся крупной экономикой, и мы должны защищать свои экономические интересы, свои компании. Но мы предпочитаем вести переговоры, поскольку являемся союзниками и считаем США ближайшим [союзником]. Так что давайте вести переговоры, обсуждать этот вопрос, так как я думаю, что наша (европейцев) цель, наша заинтересованность, заключающаяся в том, чтобы иметь жизнеспособную и реформированную Украину, чрезвычайно близка обоим нам (и ЕС, и США)", - отметил Шефчович. Одновременно он заверил, что Вашингтон и Брюссель работают "чрезвычайно хорошо вместе" по проблемам обеспечения энергетической безопасности Европы.