ЧМ-2018. Сборная Южной Кореи отправила команду Германии домой

18:59 Источник: НГ-Online

На чемпионате мира по футболу FIFA закончились игры группового тура в группе "F". Команда Мексики проиграла Швеции со счетом 3:0. Матч проходил на стадионе в Екатеринбурге. Мячи забили Людвиг Аугустинссон, Андреас Гранквист (с пенальти) и Эдсон Альварес (автогол).

Сборная Германии играла с командой из Южной Кореи в Казани. На последних минутах Ким Ён Гвон забил в ворота действующих чемпионов мира сборной Германии первый гол и через пару минут Сон Хын Мин закатил мяч в пустые ворота немцев - 2:0.

Германия заняла последнее место в группе, а в 1/8 финала прошли сборные Швеции и Мексики.