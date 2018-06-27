Шульгин: Запад хочет обойти российское вето в Нью-Йорке

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изменение мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) принято, чтобы обойти вето России в Совете Безопасности ООН, передав ОЗХО часть его функций. Об этом заявил в среду на брифинге постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Наши западные партнеры с упорством, достойным лучшего применения, продавливают эту миссию. Ясно, почему они это делают, - хотят обойти российское вето в Нью-Йорке", - сказал он.

"Предлагая несвойственные функции технической организации, они собираются изъять из Совета Безопасности ООН часть функций и просто механически передать их сюда, в ОЗХО", - добавил дипломат.