Шульгин: Запад хочет обойти российское вето в Нью-Йорке
20:10 27.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Изменение мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) принято, чтобы обойти вето России в Совете Безопасности ООН, передав ОЗХО часть его функций. Об этом заявил в среду на брифинге постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"Наши западные партнеры с упорством, достойным лучшего применения, продавливают эту миссию. Ясно, почему они это делают, - хотят обойти российское вето в Нью-Йорке", - сказал он.
"Предлагая несвойственные функции технической организации, они собираются изъять из Совета Безопасности ООН часть функций и просто механически передать их сюда, в ОЗХО", - добавил дипломат.
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