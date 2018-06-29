Правительство может отменить валютный контроль
11:05 29.06.2018 Источник: Lenta.ru
Правительство может упростить или отменить валютный контроль при экспорте отдельных видов товаров и услуг. Эта идея поддержана в кабмине, сообщает пресс-служба правительства.
Упрощение валютного контроля при экспорте должно быть проработано в рамках проектных мастерских, организуемых Российским экспортным центром.
В поручениях также идет речь об упрощении регулирования внешней торговли, включая таможенное регулирование при переработке продукции на таможенной территории, введении стимулирующего налогового режима и администрирования, в том числе при экспорте программного обеспечения и ИТ-услуг. Lenta.Ru
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