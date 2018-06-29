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Новости

Правительство может отменить валютный контроль

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11:05 29.06.2018 Источник: Lenta.ru

Правительство может упростить или отменить валютный контроль при экспорте отдельных видов товаров и услуг. Эта идея поддержана в кабмине, сообщает пресс-служба правительства.

Упрощение валютного контроля при экспорте должно быть проработано в рамках проектных мастерских, организуемых Российским экспортным центром.

В поручениях также идет речь об упрощении регулирования внешней торговли, включая таможенное регулирование при переработке продукции на таможенной территории, введении стимулирующего налогового режима и администрирования, в том числе при экспорте программного обеспечения и ИТ-услуг. Lenta.Ru

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