Глава Генштаба Украины назвал наименования войсковых частей России "воровством истории"
15:12 03.07.2018 Источник: Газета.Ru
Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко прокомментировал решение президента России Владимира Путина о присвоении 11 российским полкам почетных названий в честь украинских, белорусских и польских городов. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Он назвал произошедшее «воровством чужой истории и славы».
«Традиции современной российской армии — это удивительная смесь русско-имперских и советских мифов», — написал Муженко.
В министерстве обороны Украины заявили, что не могут определиться с реакцией на данное известие.
Ранее сообщалось, что Путин подписал 11 указов о присвоении частям армии страны почетных наименований. Так, 6-й танковый полк российской армии получил почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк будет называться «гвардейский Житомирско-Берлинский», а 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский». Газета.Ru
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