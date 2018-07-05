Пара из Эймсбери не связана со Скрипалями - МВД Британии
12:05 05.07.2018 Источник: Вести.Ru
Пара из Эймсбери, отравившаяся в Солсбери, не была связана со Скрипалями, заявил замглавы британского МВД Бен Уоллес в эфире британского канала SkyNews. Он подчеркнул, что отравление не было покушением, но, по мнению замминистра, отравились они "Новичком".
Уоллес сообщил, что двое британцев могли пострадать от последствий прежнего нападения на Скрипалей, "либо от чего-то еще, но не являлись непосредственной целью атаки".
Замминистра также заявил, что Россия может помочь обеспечить безопасность в Солсбери, "рассказав в полной мере", что там произошло. Вести.Ru
Новости
- 12:20 05.07.2018
- Успешно освоившим первый "Дальневосточный гектар" предлагают выдавать второй
- 12:00 05.07.2018
- Мосгорсуд не стал ужесточать приговор экс-замминистра культуры Пирумову
- 11:32 05.07.2018
- Курс евро на Московской бирже превысил 74 рубля
- 11:22 05.07.2018
- Участников Восточного экономического форума разместят на круизном лайнере
- 11:20 05.07.2018
- Кремль не комментирует сообщения о звании Героя России для Кириенко
- 11:05 05.07.2018
- Криптозащита маркировки лекарств может привести к росту цен - фармацевты
- 11:00 05.07.2018
- В Минкомсвязи и МВД выступили против уголовной ответственности за репосты
- 10:32 05.07.2018
- Политического убежища в РФ попросил болельщик из Нигерии
- 10:20 05.07.2018
- Во французском Нанте задержали 11 человек после новой серии беспорядков
- 10:05 05.07.2018
- В датской библиотеке обнаружили отравленные книги
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать