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Пара из Эймсбери не связана со Скрипалями - МВД Британии

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12:05 05.07.2018 Источник: Вести.Ru

Пара из Эймсбери, отравившаяся в Солсбери, не была связана со Скрипалями, заявил замглавы британского МВД Бен Уоллес в эфире британского канала SkyNews. Он подчеркнул, что отравление не было покушением, но, по мнению замминистра, отравились они "Новичком".

Уоллес сообщил, что двое британцев могли пострадать от последствий прежнего нападения на Скрипалей, "либо от чего-то еще, но не являлись непосредственной целью атаки".

Замминистра также заявил, что Россия может помочь обеспечить безопасность в Солсбери, "рассказав в полной мере", что там произошло. Вести.Ru

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