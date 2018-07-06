Потребительскую корзину решили "оздоровить"
10:00 06.07.2018 Источник: Известия
Набор продуктов в потребительской корзине должен соответствовать нормам здорового питания, решили в Минтруде. Чиновники пересмотрят список к 2021 году. В нем будет меньше мучного, но больше мяса, овощей и фруктов. По оценкам экспертов, это может сделать потребительскую корзину дороже на 30%.
В России нужно поменять состав потребительской корзины «в целях приближения минимального набора продуктов питания к рациональным нормам здорового питания». Об этом сказано в докладе Минтруда для правительства, с документом ознакомились «Известия».
Рациональные нормы здорового питания утверждены приказом Минздрава, последняя версия рекомендаций была подписана в 2016 году. По ним, трудоспособный человек должен за год съедать 96 кг круп и мучного (в нынешней потребительской корзине — 126 кг), 73 кг мяса (в корзине 58 кг), 325 кг молочных продуктов (290 кг), 140 кг овощей и 100 кг фруктов (114 и 60 кг соответственно). Для детей и пенсионеров делаются отдельные расчеты как норм, так и потребительской корзины. Они ниже на 20–30%.
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