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Россия ввела ответные пошлины на импорт некоторых товаров из США в размере 25-40%

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16:00 06.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия ввела дополнительные пошлины в размере 25-40% на импорт некоторых товаров из США в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий. Пошлины вводятся на ввоз в Россию строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокна из США. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, говорится в сообщении Минэкономразвития.

"Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25% до 40% от стоимости ввозимого товара. Ими будут облагаться некоторые товары США, аналоги которых производятся в России, - отметил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. - В частности, под меры подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокно".

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