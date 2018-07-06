Россия ввела ответные пошлины на импорт некоторых товаров из США в размере 25-40%

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия ввела дополнительные пошлины в размере 25-40% на импорт некоторых товаров из США в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий. Пошлины вводятся на ввоз в Россию строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокна из США. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ, говорится в сообщении Минэкономразвития."Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25% до 40% от стоимости ввозимого товара. Ими будут облагаться некоторые товары США, аналоги которых производятся в России, - отметил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. - В частности, под меры подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокно".