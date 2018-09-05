Песков: США грубо работают по линии разведки, пытаясь вербовать россиян

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в последние годы очень грубо работают по линии разведки, пытаются вербовать граждан РФ, оказывая на них давление. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Дело в том, что США в последние годы очень грубо порой работают по линии своей разведки, пытаясь вербовать граждан России, оказывая на них моральное и иное давление", - сказал он, комментируя публикацию в газете The New York Times.