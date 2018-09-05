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Авария на газопроводе оставила без газа более 100 тыс. жителей Курской области

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10:55 04.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авария на магистральном газопроводе в Курской области в ночь на вторник стала причиной сбоя в подаче газа для более 100 тыс. жителей региона, а также Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК) и всех промышленных предприятий района, сообщила ТАСС первый замглавы администрации Железногорского района Елена Кириченко.

"В Железногорском районе из-за аварии без газа на данный момент остаются без газа 7,5 тыс. человек, в самом Железногорске - около 100 тыс. человек. Все промышленные предприятия уже без газа, в том числе Михайловский ГОК, Группа компаний "Котэк", хлебозавод и другие. Они переводятся сейчас на мазут", - сказала Кириченко.

По данным ГУ МЧС по Курской области, сообщение о падении давления на газораспределительной станции Железногорска в районе деревни Пасерково поступило дежурному во вторник около 05:40 мск. Причиной падения давления стал порыв подземного трубопровода высокого давления диаметром 500 мм, взрыва и возгорания не последовало, погибших и пострадавших нет. На месте аварии работает группировка из 69 человек и 29 единиц техники.

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