ЕС одобрил продление индивидуальных санкций против России

13:15 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянные представители 28 стран Евросоюза одобрили в среду решение о продлении на полгода индивидуальных санкций в отношении России. Об этом корр. ТАСС сообщил источник в Совете ЕС.

"Послы на плановом заседании "Корепер" одобрили сегодня продление индивидуальных ограничительных мер на следующие шесть месяцев", - сказал он.