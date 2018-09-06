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Силуанов предложил ослабить регулирование в банковской сфере

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17:35 06.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России необходимо ослабить регулирование в банковской сфере в условиях внешних ограничений, заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

Он высказал это мнение, комментируя необходимость соблюдать нормативные требования международного стандарта Basel III."Считаю, что в нынешних условиях нам не надо бежать впереди планеты всей, тем более, что вокруг России, вокруг наших банков принято решение об ограничении их деятельности, поэтому нам нужно с Центральным банком серьезно все это взвесить", - сказал Силуанов.

"Нам нужны кредиты, инвестиции, и если мы сами себя будем зажимать, то откуда мы получим внутреннего инвестора? - добавил он. - Нам сейчас надо ослаблять регуляторные путы, которые есть, нужно ослаблять регуляторику по всем позициям".

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