Силуанов предложил ослабить регулирование в банковской сфере
17:35 06.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
России необходимо ослабить регулирование в банковской сфере в условиях внешних ограничений, заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Он высказал это мнение, комментируя необходимость соблюдать нормативные требования международного стандарта Basel III."Считаю, что в нынешних условиях нам не надо бежать впереди планеты всей, тем более, что вокруг России, вокруг наших банков принято решение об ограничении их деятельности, поэтому нам нужно с Центральным банком серьезно все это взвесить", - сказал Силуанов.
"Нам нужны кредиты, инвестиции, и если мы сами себя будем зажимать, то откуда мы получим внутреннего инвестора? - добавил он. - Нам сейчас надо ослаблять регуляторные путы, которые есть, нужно ослаблять регуляторику по всем позициям".
Новости
- 19:30 06.09.2018
- СНБО Украины решил усилить военное присутствие в Азовском море
- 13:27 06.09.2018
- Меркель обсудила ситуацию в Идлибе с Путиным и Эрдоганом
- 12:45 06.09.2018
- Облик двигателя ПД-35 уже определен, идут расчеты его параметров
- 12:25 06.09.2018
- Reuters: Франция готова ударить по Сирии в случае применения химоружия в Идлибе
- 12:00 06.09.2018
- Создание двигателя большой тяги ПД-35 планируют завершить в 2025 году
- 07:00 06.09.2018
- СМИ: Путин посетит военные учения "Восток-2018"
- 14:30 05.09.2018
- Российские Су-34 уничтожили цех "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе
- 12:51 05.09.2018
- МИД: Россия в борьбе с терроризмом в Сирии действует точечно
- 07:10 05.09.2018
- Портал: Атомная подлодка ВМС США с "Томагавками" вошла в Средиземное море
- 07:00 05.09.2018
- Помпео: Трамп попытался напомнить России о ее обязательстве по Сирии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать