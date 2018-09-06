СНБО Украины решил усилить военное присутствие в Азовском море

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в закрытом режиме утвердил комплекс мероприятий по усилению военного присутствия в Азовском море. Об этом в среду сообщила пресс-служба СНБО.

"СНБО утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерной группировки военно-морских сил Украины, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием", - говорится в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания СНБО поручил правительству разработать морскую доктрину, в положениях которой должна быть учтена ситуация в Азовском море. Глава государства также поручил Министерству иностранных дел и Министерству юстиции Украины подготовить предложения "о юридической защите национальных интересов в части поведения России по блокировке Азовского моря, блокировке портов и компенсации соответствующих убытков".