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Шторм у берегов Крыма может продлится все выходные - синоптики

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13:50 08.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шторм у побережья Крыма и Краснодарского края, вызванный циклоном над Черным морем, продлится в течение всего дня субботы и, возможно, продолжится в воскресенье, сообщили ТАСС в региональных гидрометцентрах.

"Черноморский циклон определяет сложные погодные условия на территории Крымского полуострова, в связи с чем до 9 сентября будет действовать штормовое предупреждение. Сегодня ожидается усиление северо-восточного ветра в восточной части Крымского полуострова (Феодосия, Судак Керчь) до 22-27 м/с. Это очень сильный ветер", - сказала дежурный синоптик Крымского гидрометцентра.

Администрация Сочи разослала предупреждение о том, что в районе города ожидается 5-балльный шторм, до конца дня на территории курорта прогнозируются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром с порывами до 20-25 м/с. Также возможны сели в горных районах, может подняться вода в реках.

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