Министр Мантуров считает, что государству не стоит принуждать компании к инвестированию
16:00 08.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Компании металлургического и химического секторов должны вкладывать средства в собственное развитие, а российским властям не следует принуждать их к инвестированию, сообщил в субботу журналистам в кулуарах форума-выставки "Гидроавиасалон-2018" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Нет, конечно", - сказал он, отвечая на вопрос, нужно ли принуждать компании к инвестированию.
Как ранее пояснил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, речь не идет в том, чтобы изъять сверхдоходы компаний и направить их на приоритетные проекты правительства. Вопрос в том, чтобы определить, насколько полно реализуется инвестиционный потенциал компании и как состыковать инвестиционные намерения компаний с общественно значимыми проектами.
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