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Военные США заявили, что перехватили российские бомбардировщики около Аляски

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13:20 13.09.2018 Источник: Газета.Ru

Американские военные заявили, что два российских бомбардировщика 11 сентября были перехвачены самолетами ВВС F-22 около Аляски. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что российские самолеты не входили в воздушное пространство США или Канады.

Ранее Майкл Кучарек, представитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), заявил, что истребители F-22 ВВС США второй раз за год вылетели на перехват российских бомбардировщиков Ту-95.

Уточняется, что перехват произошел 1 сентября в районе Алеутских островов.  Газета.Ru

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