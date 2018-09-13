Военные США заявили, что перехватили российские бомбардировщики около Аляски
13:20 13.09.2018 Источник: Газета.Ru
Американские военные заявили, что два российских бомбардировщика 11 сентября были перехвачены самолетами ВВС F-22 около Аляски. Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что российские самолеты не входили в воздушное пространство США или Канады.
Ранее Майкл Кучарек, представитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), заявил, что истребители F-22 ВВС США второй раз за год вылетели на перехват российских бомбардировщиков Ту-95.
Уточняется, что перехват произошел 1 сентября в районе Алеутских островов. Газета.Ru
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