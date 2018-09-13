В США запретили есть кошек и собак
14:32 13.09.2018 Источник: Lenta.ru
В Палате представителей США приняли закон, запрещающий употреблять в пищу домашних животных. Запрет коснется разведения, перевозки, продажи и убийства кошек и собак с этой целью. Об этом сообщает CBS News.
Максимальный штраф для нарушителей составит пять тысяч долларов (около 350 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). В законе прописаны ограничения на внешнюю и внутреннюю торговлю домашними животными. «Я горжусь тем, что боролся в конгрессе за полный запрет убийства и потребления собак и кошек в США», — заявил один из инициаторов закона Верн Бьюкенен.
По его словам, в 44-х штатах нет законов, запрещающих употреблять в пищу домашних животных. Полный запрет действует в Калифорнии, Джорджии, Мичигане, Нью-Йорке, Вирджинии и на Гавайях. Авторы проекта сделали исключение для племен индейцев, которые смогут употреблять мясо кошек и собак в рамках религиозной церемонии.
12 сентября власти вьетнамской столицы Ханоя призвали жителей отказаться от собачьего мяса из-за вреда репутации города и угрозы смертельных заболеваний. В конце августа стало известно, что в Новой Зеландии предложили запретить для разведения домашних кошек, чтобы защитить местных птиц и других животных. Lenta.Ru
Новости
- 15:12 13.09.2018
- Британский МИД назвал интервью Боширова и Петрова лживым
- 15:00 13.09.2018
- Возможно, обнаружена аргентинская субмарина "Сан-Хуан"
- 14:12 13.09.2018
- В регионы со вторым туром выборов отправятся кремлевские чиновники - СМИ
- 14:00 13.09.2018
- Грузовик столкнулся с самолетом в аэропорту Челябинска
- 13:40 13.09.2018
- Петров и Бошаров рассказали о своем визите в Солсбери
- 13:20 13.09.2018
- Военные США заявили, что перехватили российские бомбардировщики около Аляски
- 13:05 13.09.2018
- Руководство Чехии поддержало перенос своего посольства в Иерусалим
- 13:00 13.09.2018
- Польша намерена наложить вето на санкции ЕС против Венгрии
- 12:32 13.09.2018
- В СКР опровергли информацию о допросе экс-главы МЧС Пучкова
- 12:20 13.09.2018
- Россияне, которых британские власти обвиняют в отравлении Скрипаля, дали интервью
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать