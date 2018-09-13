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Новости

В США запретили есть кошек и собак

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14:32 13.09.2018 Источник: Lenta.ru

В Палате представителей США приняли закон, запрещающий употреблять в пищу домашних животных. Запрет коснется разведения, перевозки, продажи и убийства кошек и собак с этой целью. Об этом сообщает CBS News.

Максимальный штраф для нарушителей составит пять тысяч долларов (около 350 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). В законе прописаны ограничения на внешнюю и внутреннюю торговлю домашними животными. «Я горжусь тем, что боролся в конгрессе за полный запрет убийства и потребления собак и кошек в США», — заявил один из инициаторов закона Верн Бьюкенен.

По его словам, в 44-х штатах нет законов, запрещающих употреблять в пищу домашних животных. Полный запрет действует в Калифорнии, Джорджии, Мичигане, Нью-Йорке, Вирджинии и на Гавайях. Авторы проекта сделали исключение для племен индейцев, которые смогут употреблять мясо кошек и собак в рамках религиозной церемонии.

12 сентября власти вьетнамской столицы Ханоя призвали жителей отказаться от собачьего мяса из-за вреда репутации города и угрозы смертельных заболеваний. В конце августа стало известно, что в Новой Зеландии предложили запретить для разведения домашних кошек, чтобы защитить местных птиц и других животных.  Lenta.Ru

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