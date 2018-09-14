В отсутствии поставок воды с Украины в Крым виновата Россия - Климкин
11:00 14.09.2018
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в отсутствии поставок воды с Украины в Крым виновата Россия. Об этом он написал на странице в Facebook.
«Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины», — сказал министр, комментируя заявления представителей «Оппозиционного блока». Ранее Климкин заявил, что Киев никогда не будет поставлять воду в «российский Крым». RT
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