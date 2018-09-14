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Новости

Аман Тулеев стал ректором кузбасского вуза

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22:40 14.09.2018

Экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева назначили на должность ректора «Кузбасского регионального института развития профессионального образования» (КРИРПО).

«Вопросы института хорошо известны Аману Тулееву. КРИРПО образован в 2002 году по его инициативе», — сообщили в пресс-службе областной администрации.

Бывший ректор Кузбасского регионального института Алексей Зеленин перешёл на новую работу. Его избрали депутатом областного Совета народных депутатов.  sibdepo.ru

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