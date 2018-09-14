Аман Тулеев стал ректором кузбасского вуза
22:40 14.09.2018
Экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева назначили на должность ректора «Кузбасского регионального института развития профессионального образования» (КРИРПО).
«Вопросы института хорошо известны Аману Тулееву. КРИРПО образован в 2002 году по его инициативе», — сообщили в пресс-службе областной администрации.
Бывший ректор Кузбасского регионального института Алексей Зеленин перешёл на новую работу. Его избрали депутатом областного Совета народных депутатов. sibdepo.ru
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