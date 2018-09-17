Пресс-секретарем главы правительства РФ назначен Олег Осипов
17:12 17.09.2018 Источник: REGNUM
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении первого заместителя главного редактора МИА «Россия сегодня» Олега Осипова своим пресс-секретарём.
Как сообщил сам Осипов журналистам, другим распоряжением глава правительства также назначил его заместителем руководителя аппарата. Прежний пресс-секретарь Наталья Тимакова освобождена от должности в связи с переходом на другую работу.
Напомним, о смене пресс-секретаря премьер-министра стало известно в начале сентября. Причиной этого называлось намерение Натальи Тимаковой сменить сферу деятельности. ИА REGNUM
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